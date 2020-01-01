اتفاق تجارى جديد بين اليابان والولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ

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دخل اتفاق تجارى بين اليابان والولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، لخفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والصناعية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الاتفاق التجاري يلزم اليابان بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 2ر7 مليار دولار، على أن تتاح فرص أكبر أمام المنتجات الأمريكية الأخرى أيضا لدخول الأسواق، مما يهييء للولايات المتحدة فرص متكافئة مع أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي مثل أستراليا وكندا.

وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية اليابانية مثل تصنيع المعدات وقطع غيار أجهزة تكييف الهواء.

ولكن الصفقة لا تنص على إلغاء تعريفة الولايات المتحدة البالغة 5ر2 % على السيارات اليابانية.