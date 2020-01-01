تراجع توقعات التضخم لدول تجمع بريكس

توقع المحللون تراجع متوسط معدل التضخم في دول تجمع بريكس خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1ر4% سنويًا، مقابل توقعات بنسبة 3ر4% في الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المحللين الذين استطلعت رأيهم بشان توقعات التضخم في دول التجمع الخمس يتوقعون وصول معدل التضخم في البرازيل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4ر3% وفي الربع الثاني إلى 2ر3% ثم 8ر3% في الربع الثالث، وأخيرًا 7ر3% خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين يتوقع المحللون أن يكون معدل التضخم في الصين خلال الربع الأول 2ر4% وفي الربع الثاني 7ر3% ليتراجع في الربع الثالث إلى 8ر2% ثم إلى 9ر1% خلال الربع الأخير من العام.

كما يتوقع المحللون أن يكون معدل التضخم في الهند خلال الربع الأول 5% ليتراجع في الربع الثاني إلى 4ر4% ويستقر عند نفس المستوى خلال الربع الثالث، قبل أن يتراجع إلى 6ر3% خلال الربع الأخير. وبالنسبة لروسيا يتوقع المحللون أن يبدأ معدل التضخم العام الحالي عند مستوى 6ر2% ثم يرتفع في الربع الثاني إلى 8ر2% ثم إلى 3ر3% خلال الربع الثالث لينهي العم الحالي عند مستوى 6ر3%.

وأخيرا يتوقع المحللون أن يسجل معدل التضخم في جنوب أفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي 4ر4% ثم يرتفع إلى 5ر4% في الربع الثاني و7ر4% في الربع الثالث وأخيرا 9ر4% خلال الربع الأخير من العام.

يذكر أن هذه التوقعات تستند إلى التقديرات المتاحة من الدول الأعضاء في التجمع، مع حساب القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي لكل دولة بالدولار الأمريكي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.