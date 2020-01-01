بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام المالى الحالى







أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء موسم الإقرارات الضريبية للعام المالى الحالى اليوم على أن ينتهى فى 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين وفى 30 إبريل التالى للأشخاص الاعتبارية.

وقال حسين فى بيان «إن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مضيفا أنه، خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضا أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2020.