أحيا المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا، بأحد فنادق القاهرة، بحضور جماهيري كبير، من تنظيم المنتج محمود حنفي، تحت إشراف الدكتورة نورة محمود حنفي.

وقدم صبري العديد من أشهر أغانيه منها أجمل ليالي عمرى " ثم غنى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و "تعالي" و"لو كان عليك" و "مش فارق" و "حبيبي الاولانى" و "مش انا وغيرها وحرص عدد كبير من الجمهور علي لالتقاط صور مع صبري علي طريقه السليفي.

كما قدم صبري "وميدلي أغاني دراما ضم أغاني "غمضت عيني" و"مش فاكر ليك" و"مش فارق" و"بحبك"، قبل أن يختتم بالرجل بناء علي طلب الجمهور.