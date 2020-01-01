 نتنياهو يعتزم طلب حصانة من الكنيست ضد الملاحقة القضائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يعتزم طلب حصانة من الكنيست ضد الملاحقة القضائية

القدس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 8:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 8:45 م

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنه يعتزم مطالبة الكنيست (البرلمان) بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها.

وأكد نتنياهو (70 عاما) أن الحصانة التي سيطلبها مؤقتة ومحدودة.

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