نتنياهو يعتزم طلب حصانة من الكنيست ضد الملاحقة القضائية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنه يعتزم مطالبة الكنيست (البرلمان) بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها.
وأكد نتنياهو (70 عاما) أن الحصانة التي سيطلبها مؤقتة ومحدودة.