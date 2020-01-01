شوقي غريب: محمد صلاح أول اختياراتي في أولمبياد طوكيو

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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رغبته في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتبدأ أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل وستنتهي في أغسطس الذي يليه.

وقال غريب خلال لقاء عبر قناة "أون سبورت": "محمد صلاح أول اختيار لنا في بطولة أولمبياد طوكيو وهو صاحب القرار فيه".

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وأضاف موضحًا: "لأن صلاح عنده نظام ولابد من موافقه ناديه على الانضمام، لأن موعد البطولة هو موعد بداية الدوري الإنجليزي".

واختتم: "هذه مشكلة ويجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين ليفربول".