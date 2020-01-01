«فوانيس السماء» تسببت على الأرجح في نفوق أكثر من 30 حيوانا في جبلاية قرود بألمانيا







اندلع حريق في جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق أكثر من 30 حيوانا داخلها، من بينها قردة شمبانزي وإنسان الغاب وغوريلاتين.

وقالت متحدثة باسم الحديقة إن من بين الحيوانات النافقة أيضا خفافيش الفاكهة وطيور.

ويرجح المحققون أن سبب الحريق هو ما يعرف باسم "فوانيس السماء الصينية"، التي تُحلق في الهواء.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إن مثل هذه الفوانيس محظورة في ألمانيا، مضيفا أن شهود عيان شاهدوها بالقرب من مكان الحادث، كما تم العثور عليها لاحقا.

وبحسب أحدث بيانات للحديقة، تسبب الحريق في نفوق خمسة قردة من فصيلة إنسان الغاب واثنين من فصيلة غوريلا السهول وشمبانزي والعديد من القردة الصغيرة، ونجا قردان من الشمبانزي بإصابات طفيفة.

وكانت الحديقة كتبت على صفحتها على "فيسبوك" صباح اليوم: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس...وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة.... جبلاية القردة العليا احترقت. وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلات المتاخمة للجبلاية ظلت سالمة من الحريق".

وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح جبلاية القرود بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع.