أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت الرئيسية في البلاد حققت إيرادات 09ر1 تريليون يوان (نحو 51ر155 مليار دولار) خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 4ر22% على أساس سنوي، مسجلة أرباحا بقيمة 1ر103 مليار يوان (5ر14 مليار دولار)، بارتفاع 4ر22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وذكرت الوزارة –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن شركات الإنترنت الصينية الرئيسية (التي تبلغ إيرادات الإنترنت والخدمات المتعلقة أكثر من خمسة ملايين يوان سنويا "705 آلاف دولار") سجلت توسعا قويا في كل من الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي 2019.

وأشارت إلى ارتفاع استثمارات البحث والتطوير في القطاع بنسبة 8ر12% على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليار يوان (06ر6 مليار دولار) في الفترة المذكورة.