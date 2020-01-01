 شرطة هونج كونج تبلغ عن جرائم حرق وتخريب بعد مسيرة مطالبة بالديمقراطية - بوابة الشروق
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شرطة هونج كونج تبلغ عن جرائم حرق وتخريب بعد مسيرة مطالبة بالديمقراطية

هونج كونج - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 6:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 6:12 م

قالت شرطة هونج كونج اليوم الأربعاء إن "مثيري شغب مقنعين" أغلقوا بعض الطرق بحواجز ونزعوا حجارة من الأرصفة وأشعلوا النار في بنوك وماكينات صراف آلي في العديد من الأحياء التي شهدت تنظيم احتجاجات في وقت سابق اليوم.

وقالت الشرطة إن مثيري الشغب كتبوا عبارات مهينة عن قاض على جدار المحكمة العليا في هونج كونج، الموجودة على طريق المؤدي إلى "شاتر رود"، حيث انتهت الاحتجاجات.

وردت وزارة العدل في بيان على عمليات التخريب.

وقالت الوزارة إن "الهجمات الشخصية والإهانات للقضاة ستقوض بشدة سلطة المحاكم وتضعف ثقة الشعب في النظام القضائي".


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