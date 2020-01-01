خضر ألمانيا يطالبون الحكومة بتعزيز الاستثمارات في كهربة السكك الحديدية

طالب حزب الخضر الألماني، حكومة برلين ببذل المزيد من الجهود في توصيل خطوط الكهرباء لشبكة السكك الحديدية.



وقال خبير الحزب في شؤون النقل والمواصلات، ماتياس جاستل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن على الائتلاف الحاكم أن يبادر لتعجيل جهوده في توصيل الكهرباء لشبكة السكك الحديدية، وذلك في سبيل الاستمرار في زيادة مميزات السكك الحديدية لصالح البيئة.



ويقصد بكهربة السكك الحديدية تزويد السكك الحديدية بخطوط عليا للكهرباء أو توصيل التيار الكهربائي للقضبان من أجل تزويد تشغيل القطارات العاملة بالكهرباء.



وحذر جاستل من فشل الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تحقيق هدفه المتعلق بكهربة السكك الحديدية بحلول عام 2025.



وكان رونالد بوفالا، رئيس قطاع البنية التحتية بسكك حديد ألمانيا "دويتشه بان" قد حذر في مطلع ديسمبر المنصرم من أنه تم حتى الآن كهربة 20 ألف و 300 متر من إجمالي 33 ألف و 400 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، أي قرابة 61%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 90% من المواصلات الحديدية الألمانية تشتغل بالكهرباء.



واتفق طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الانتهاء من كهربة 70% من خطوط السكك الحديدية بحلول عام 2025.