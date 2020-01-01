أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 716 عاملًا مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 716 ألف دولار، أي ما يوازي 42 مليونا و960 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال عام 2019.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بـ1000 دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وأضاف التقرير أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام خلال عام 2019 بتوفير 780 فرصة عمل خارجية، منوها بأنه تم حل 334 شكوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالي 441 شكوى، وتحويل 29 شكوى لحلها قضائيا، ويوجد 78 شكوى قيد الدراسة.

وتابع أن المكتب أجرى 25 زيارة ميدانية، فضلا عن عقد 25 لقاءً مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة إلى 35 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء بعض الأعمال للعمالة المصرية، والرد على 2800 استفسار للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.