روسيا تتسلم رئاسة مجموعة «بريكس» من البرازيل

تنتقل رئاسة مجموعة "بريكس"اليوم الأربعاء، من البرازيل إلى روسيا، ومن المقرر أن يكون شعار المجموعة "شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو المبتكر"​​​.



وذكرت قناة "روسيا اليوم"أن موسكو تعتزم خلال فترة رئاستها، اقتراح تحديث استراتيجية التنمية لدول الـ "بريكس" التي تم تبنيها قبل خمس سنوات للفترة حتى عام 2025.



وأضافت أنه من المتوقع عقد حوالي 150 فاعلية على مختلف المستويات، بما في ذلك مؤتمران في سانت بطرسبرج، وحضور غير رسمي على هامش اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في السعودية، فضلا عن أكثر من 20 اجتماعا على المستوى الوزاري في أكثر من 10 مدن روسية، وهي اجتماعات لوزراء الخارجية والمالية ومنتدى الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في منطقتي "منظمة شنجهاي للتعاون" و"بريكس".



ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس، في سان بطرسبرج في شهر يوليو المقبل".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بوقت سابق، بأن بلاده ستقدم مبادرة، خلال رئاستها لـ"بريكس" في عام 2020، بشأن الضرائب والجمارك ومكافحة الاحتكار، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل تعزيز تعاون دول "بريكس" في مجال الطاقة.



وتضم المجموعة كلا من (روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا ) وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة، مما يشكل 42% من سكان العالم.