 وزارة الاتصالات الهندية تطالب شركة «جوجارات نارمادا» بـ2.1 مليار دولار - بوابة الشروق
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وزارة الاتصالات الهندية تطالب شركة «جوجارات نارمادا» بـ2.1 مليار دولار

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 9:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 9:57 م

أعلنت شركة "جوجارات نارمادا فالي فيرتلايزرز أند كيميكالز" الهندية تلقي مطالبة من وزارة الاتصالات لسداد مبلغ 2ر150 مليار روبية (1ر2 مليار دولار)، بحلول 23 يناير الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه المطالبة خاصة بتراخيص تقديم خدمات اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وخدمة الاتصال بالإنترنت حصلت عليها الشركة عن الفترة من العام المالي 2005/2006 إلى 2018/2019.

وذكرت الشركة أنها تدرس هذه المطالبة ولجأت إلى المستشارين القانونيين لإفادتها بالرأي النهائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سهم شركة "جوجارات نارمادا" في تعاملات بورصة مومباي اليوم بنسبة 1ر1% ليستمر التراجع على مدى 4 أيام متتالية.

وفقد سهم الشركة خلال العام الماضي 50% من قيمته بعد خسارة 30% من قيمته في 2018.

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