وزير الإسكان يشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال بارك) في الوقت المُحدد بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمال والمعدات بمواقع العمل.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزير الإسكان مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخلاف الزيارات الميدانية التي تتم بالمشروع.



وأكد الوزير -في بيان اليوم الأربعاء- أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية، وسيساهم في خلق بيئة جديدة، وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، حيث إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.



وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل وحل جميع العقبات، ودفع معدلات الإنجاز، منوهًا بأنه سيتم عقد اجتماع شهري لمتابعة تقدم الأعمال بهذا المشروع المهم.



وأضاف وزير الإسكان أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول أكثر من 10 كيلو مترات، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وتابع الوزير أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى ثلاثة قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا.