«الفتوى والتشريع» تؤيد بطلان تعيين 147 معيدا بكلية طب طنطا

الحيثيات: المحكمة الإدارية ألغت قرارات التعيين إلغاء مجرد.. وامتناع الجامعة عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون



أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى التزام جامعة طنطا بإعادة الإعلان عن شغل وظائف المعيدين البالغ إجماليها 147 وظيفة، والتي سبق أن أعلنت الجامعة عنها عامي 2011 و2014؛ تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالغربية، وفقاً للمعيار الذي كشفت عنه هذه الأحكام عن اتفاقه وصحيح حكم القانون.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد فيه أن الجامعة أعلنت في غضون عامي 2011 و2014 عن حاجتها إلى شغل وظائف معيدين بالأقسام الإكلينكية المختلفة بكلية الطب، على أن يكون المتقدم للتعيين من خريجي كلية الطب بجامعة طنطا دفعة 2009، وأصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين 147 شخص على درجة معيد، وإذ أقيمت ممن لم تشملهم قرارات التعيين دعاوى أمام المحكمة الإدارية بالغربية، وبناء عليها قضت المحكمة بإلغاء قرارات رئيس الجامعة بالتعيين إلغاء مجرداً.

وأوضح طلب الفتوى أن المحكمة شيدت قضائها على أسباب حاصلها أن اشتراط الجامعة في الإعلان الصادر منها أن يكون المتقدم لشغل وظيفة معيد من خريجي كلية الطب جامعة طنطا، قد انطوى على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما يعيب الإعلان بعيب مخالفة القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء تلك القرارات إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدورها، على أن تقوم الجامعة بالإعلان عن وظائف المعيدين الشاغرة لديها بشروط عامة تتسم بالعمومية والتجرد وفقاً لصحيح حكم القانون.

وأضافت الوزارة أن الجامعة نفاذاً لهذه الأحكام أصدرت قرارات عدة بإلغاء قرارات التعيين في وظيفة معيد البالغ مجموعها 147، مع تضمين القرارات عبارة «دون المساس بالقرارات الصادرة بتعيين من شملتهم قرارات التعيين المقضي بإلغائها بوظيفة مدرس مساعد أو مدرس»، موضحة أنه بعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي، انتهت إلى أن تنفيذ الأحكام سالفة البيان يقتضي إعادة الإعلان عن حاجة الجامعة إلى شغل وظائف المعيدين بكلية الطب وفقاً للمعيار الذي كشف الحكم عن اتفاقه وأحكام القانون، ومن ثم قررت الجامعة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في ضوء أن شاغلي هذه الوظائف تم تعيينهم في وظيفة مدرس مساعد قبل صدور الأحكام المشار إليها، وأن الجامعة ليست بحاجة إلى الإعلان عن هذه الوظائف، فضلاً عن عدم وجود درجات شاغرة بوظائف المعيدين بكلية الطب.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أسباب ما انتهت إليه فتواها، إن تنفيذ أحكام الإلغاء يجب أن يكون كاملاً غير منقوص، مستنداً إلى الأساس الذي قام عليه قضاؤها، وفي ذات الخصوص وبالمدى الذي حدده، ومن هنا كان لزاماً على الجامعة أن يكون تنفيذها لتلك الأحكام موزوناً بميزان القانون في جميع النواحي والآثار، حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.

وأكدت الفتوى أن الأسباب التي تضمنتها الأحكام المشار إليها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقها، ومن ثم تحوز الحجية، مما يتعين معه تنفيذاً لهذه الأحكام واحتراماً لها أن تقوم الجامعة بإلغاء قرارات التعيين، وإعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل صدورها، مع إعادة الإعلان عن شغل الوظائف المشار إليها بعد استبعاد الشرط الذي أدى إلى الحكم بإلغاء هذه القرارات، ووفقاً للمعيار الذي كشف الحكم عن اتفاقه وأحكام القانون، ثم تجري المقارنة والمفاضلة بين المتقدمين للتعيين بهذه الوظائف وترتيبهم طبقاً للقواعد القانونية الحاكمة، ثم تصدر قراراها بتعيين من وقع عليه اختيارها في الوظائف المعلن عنها.

أشارت الفتوى إلى أنه لا يعيق ذلك الالتزام ما أبدته الجامعة بشأن عدم حاجتها إلى الإعلان عن هذه الوظائف، وعدم وجود درجات شاغرة بوظائف المعيدين، إذ أن ذلك مردود عليه بأن الأحكام المشار إليها قد تناولت في أسبابها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور قرارات التعيين، وإعادة الإعلان عن حاجتها إلى شغل الوظائف المشار إليها، لذلك يجب تنفيذها استناداً إلى حجية الأحكام، تنفيذاً كاملاً غير منقوص، فضلاً عن أن تلك القرارات قد جرى الطعن عليها قضاءً خلال المواعيد المقررة، ومن ثم تبقى مزعزعة حتى تاريخ الحكم في الطعن عليها، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي استحالة مادية، أو قانونية تحول دون الالتزام بصحيح حكم الدستور والقانون التي تفرض احترام الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وتجعل امتناع الموظف العام عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.