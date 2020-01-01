رئيس جامعة المنصورة يفتتح 15 وحدة عناية مركزة جديدة بمستشفى الطوارئ

افتتح أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، توسعات وحدات العناية المركزة بمستشفى الطوارئ "العناية المركزة الجراحية"، وتضم حوالى 15 سريرا بتكلفة 6 ملايين جنيه تبرع من أفراد وهيئات المجتمع المدني ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية 39 سريرا بالمستشفى.

حضر الافتتاح الدكتور سمير عطية مدير طوارئ المنصورة، والدكتور نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الأستاذ الدكتور أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام شرف الدين استاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور مصطفى محمود نائب مدير المستشفى، وكلاء كلية الطب، رؤساء الأقسام الطبية، لفيف من أعضاء مجلس النواب، ممثلين لهيئات المجتمع المدنى.

وأشار عبد الباسط إلى أنه مع بداية عام 2020 يتم افتتاح العناية المركزة الجراحية والتى تتزامن مع مرور 25 عاما على بداية عمل مستشفى الطوارىء، وتم إضافة 15 سريرا لزيادة الطاقة الاستيعابية تبرع كامل من المجتمع المدنى وهو خير دليل على عطاء أبناء الدقهلية ودعمهم للقطاع الطبى بالجامعة وثقتهم في الخدمات المقدمة والرعاية العاجلة لمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا وسنعمل جاهدين في كل المراكز الطبية على تقديم خدمات طبية أفضل تليق بالمريض المصري.

وأكد الدكتور سمير عطية أن المستشفى صرح طبى فريد من نوعه على مستوى الجمهورية كمركز متخصص فى الحالات الطارئة والحوادث والحالات الحرجة وبالمجان وتبلغ سعة الأسرة بالمستشفى 170 سريرا بعنابر المرضى، بالإضافة إلى 24 سريرا بالعنايات المركزة تقدم خدماتها لما يفوق 15 مليون مواطن من داخل محافظة الدقهلية و5 محافظات مجاورة بالدلتا "الغربية ، دمياط ، الشرقية ، بورسعيد ، كفر الشيخ " تستقبل 180 ألف مريض سنويا بمعدل من 1200 – 1400 مريض يوميا خلال ايام الاستقبال وقد تم إجراء 6500 عملية جراحية من بينها 4250 عملية بالأشعة التداخلية لأقسام الجراحة، العظام، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية وجميعها عمليات ذات مهارة خاصة.

وفى ظل هذه التحديات كان لزاما أن يتم الحفاظ على المستوى الطبي المميز بعد إدراج المستشفى مؤخرا ضمن البرنامج الرئاسى للمستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية وتم استحداث العناية المركزة الجراحية، وتضم حوالى 15 سريرا بتكلفة 6 ملايين جنيه تبرع من أفراد وهيئات المجتمع المدني ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية 39 سريرا بالمستشفى.