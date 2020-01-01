الرئيس القبرصي أناستاسياديس يعقد اجتماعات ثنائية غدا مع رئيسي وزراء اليونان وإسرائيل في أثينا

أعلنت مصادر قبرصية مطلعة اليوم الأربعاء أن الرئيس نيكوس أناستاسياديس سوف يعقد غدا الخميس اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة اليونانية "أثينا"، وذلك على هامش التوقيع على اتفاقية حكومية بين الدول الثلاث لمشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس (في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه") إن جدول أعمال اجتماعات الرئيس اناستاسياديس الثنائية يشمل سبل مناقشة حل المشكلة القبرصية والوضع الراهن في شرق البحر المتوسط والتطورات الحالية في ضوء توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا لترسيم المناطق البحرية.

وقبيل توقيع الاتفاقية بين الحكومات الثلاث الذي سيتم في وقت متأخر من بعد ظهر يوم غد الخميس، سيعقد القادة الثلاث اجتماعا مشتركا لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الثلاثي بين قبرص واليونان وإسرائيل.

يرافق الرئيس أناستاسياديس في زيارته إلى أثينا وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبس والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ومسئولون آخرون.

يُشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، بعدما غزت القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة.. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.