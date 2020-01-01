الكهرباء: 24 ألفا و500 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم







أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء، يبلغ 24 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 24 ألفًا و500 ميجاوات أمس الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و170 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعَّلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعَّلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.