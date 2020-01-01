اعترف عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بسوء الحالة الفنية للفريق أمام الاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز وانتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 1-0.

وقال عماد النحاس في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «أعترف كنا في أسوأ حالاتنا أمام الاتحاد، بسبب تأثر اللاعبون بضغط المباريات وظروف الاتحاد وحماسه بعد خسارتين متتاليتين».

وأضاف: «مباراة اليوم كانت الأسوء فنيًا لنا خلال المباريات العشر الماضية، ولكننا نتعلم من أخطائنا، حالفنا التوفيق واللاعبون كانوا رجالًا، وأدوا مباراة دفاعية، أبو السعود من نجوم المباراة، التوفيق عامل مؤثر في كرة القدم حالفنا التوفيق في مباراة لم نكن الأفضل، والاتحاد أدى مباراة كبيرة».

وتابع: «النقاط الثلاث أهم، وتمنح اللاعبين ثقة، أتمنى أن نواصل سلسلة الانتصارات، تتبقى 23 مباراة تساوي دوري منفصل، كل المباريات صعبة، وبعد 3 أيام تنتظرها مباراة صعبة ضد المقاصة، البعض يراها ميزة ولكن أراها عيبًا أن نواجه منافسينا بعد مبارياتهم أمام الأهلي، الخسارة أمام الأهلي تدفع أي فريق للتعويض في المباراة التالية أمامنا».

وواصل: «ضغوط المكسب تزداد علينا، الفريق مطالب بالفوز في كل مباراة، لا نفكر في مركز معين بل المشاركة في بطولة إفريقية، طموح البطولة مختلف تماما، أنهينا الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، للوصول للمركز الثالث أو الرابع لابد أن نتخطى 60 نقطة».

وعن أسباب الأداء السيء في مباراة اليوم، قال النحاس: «سبب الأداء، ضغط المباريات أو تحمل الإصابات، كذلك مع الراحة الطويلة حماس اللاعبين يتراجع، نتمنى انتظام المسابقة أو وجود جدول ثابت، كل الأندية تشكو من ضغط جدول الدوري، نشجع اتحاد الكرة على انتظام جدول المسابقة لتزداد قوة المنافسات».

وأضاف: «هناك أكثر من لاعب لم يكن في حالته بدون مبرر، كذلك أرضية الملعب سيئة جدا، ستاد الإسكندرية من أفضل الملاعب ولكنه تأثر بالأمطار، الاتحاد اعتاد اللعب في هذه الأجواء، هذا ليس مبررا، مباراة الاتحاد درس لنا، لأن القادم أصعب في ظل سعينا لاحتلال مركز متقدم».

وأتم: «لا نعرف ظروف الدوري، أحوال الفرق تتعدل والطموحات تختلف وارتباطات عربية وإفريقية، نريد الهروب أو الابتعاد قدر الإمكان واستغلال ظروف المنافسين».