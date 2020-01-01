أعمال عنف في أول مظاهرات هونج كونج بـ2020 مع خروج أكثر من مليون شخص للشوارع

ساد الاضطراب أول ليلة من عام 2020 بعد أول مظاهرة في العام الجديد، حيث قال منظمو المظاهرة إن أكثر من مليون شخص شاركوا فيها.

وأوقف قائد الشرطة دينج بينج جونسون المظاهرة التي نظمتها "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" في وقت متأخر من عصر اليوم حيث تحولت المظاهرة إلى أعمال عنف وفوضى بعد اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين المتهمين بتخريب بنك وماكينة صراف آلي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وكرات الفلفل على المحتجين في وسط مسار المظاهرة المؤيدة للديمقراطية التي كانت متجهة إلى وسط الحي التجاري المركزي في هونج كونج.

وأدان منظموا المسيرة استخدام الشرطة لأسلحة كيماوية لتفريق المتظاهرين من كل الأعمار.

واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص بسبب ارتكاب ضرر جنائي بعدما ألقوا القمامة وقنابل المولوتوف على رجال الشرطة.

وقال الشرطة إن "أحد مثيري الشغب الذي كان يرتدي قناعا" حطم نافذة أحد البنوك.

وأبلغت الشرطة عن قيام المتظاهرين بإحداث تلفيات في إشارات المرور في أحد أكثر الطرق ازدحاما بوسط المدينة كما أقاموا حواجز على الطريق.

وأفاد أحد المتظاهرين، والذي نشر مقطع فيديو مباشرة من موقع الحادث على تويتر، بأن الاشتباكات وقعت بعد أن ألقى رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية القبض على مجموعة صغيرة من المحتجين بسبب ما وصفوه بأنه تخريب.

وأعلنت الشرطة أنه سوف يتم إغلاق جميع الحدائق والمراكز الرياضية في المنطقة الوسطى لضمان سلامة مستخدمي المكان والموظفين.

وأشاد متحدث باسم الحكومة بأغلبية المشاركين في مظاهرة اليوم الذي أعربوا عن أرائهم بطريقة سلمية وحثهم على عدم المشاركة في أي نشاط غير قانوني.

يذكر أن هونج كون تشهد منذ يونيو الماضي، احتجاجات على مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين ورغم قيام لام بسحبه إلا ان الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بتطبيق الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة.