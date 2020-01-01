تلفت الدرسات النظر حول مخاطر استهلاك الكثير من السكر، الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتسوس الأسنان، والسمنة، وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.

لهذا السبب توقف العديد من الأشخاص عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف بدلاً من ذلك يتجهون عند عمليات "الحمية" أو تقليل الوزن إلى مشروبات مثل المياه الغازية أو الصودا، وعادة ما يتم تحليتها بشكل مصطنع مع المواد الكيميائية التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية أو تخلوا منها تمامًا، وفقًا لما نشره موقع "ديلي هيلث بوست".

لماذا تعتبر الصودا ومحلياتها سيئة لنظامك الغذائي؟

تعتبر الصودا واحدة من أكثر 5 مشروبات شعبية انتشارًا في جميع أنحاء العالم.

وفي الواقع، ذكر تقرير صدر عام 2010 عن مركز العلوم في المصلحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية أن مشروبات السكر كانت أكبر مصدر للسعرات الحرارية، فضلًا عن أن المشروبات السكرية تمثل 47٪ من جميع السكريات المضافة في النظام الغذائي الأمريكي.

وتعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستهلك للصودا، حيث يشرب حوالي 154 لترًا للفرد سنويًا، فيما يعد استهلاك الصودا بشكل عام في انخفاض بسبب ارتباط السكر بالسمنة والمرض، ويعتقد بعض الناس أنه من خلال شرب صودا الدايت، فإنهم يفعلون شيئًا جيدًا عن طريق الحد من تناول السكر.

إن استخدام المحليات الصناعية في الأغذية والمشروبات (وهذا يشمل جميع المشروبات ، وليس فقط المشروبات الغازية) يقلل من عدد السعرات الحرارية من محتوى السكر، ومع ذلك فإن هذه المواد الكيميائية تشكل مخاطر إضافية.

وتتبعت دراسة حديثة نشرتها مجلة "جمعية القلب الأمريكية" مجموعة من الأفراد مكونة من 2888 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق على مدار 10 سنوات، وكان الهدف من الدراسة هو تحديد ما إذا كانت المشروبات الغازية المحلاة بالسكر المصطنع قد أثرت على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، وتم إجراء تعديلات على التركيبة السكانية وأنماط الحياة (مثل التدخين ومستوى النشاط).

ليست هذه هي الأخبار السيئة الأولى عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الغازية المحلاة صناعياً، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2009 أن شرب الصودا يوميًا يرتبط بتطور مرض السكري، وبأمراض الكلى.

وتحتوي الكولا على وجه الخصوص على حمض الفوسفوريك وتمت دراسة آثاره على الكلى بشكل خاص، وكانت النتيجة نفسها هي ضعف خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وجد تحليل لـ 88 دراسة عن آثار الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية ارتباطات مع زيادة الوزن، وانخفاض الكالسيوم في الدم، مع آثار على صحة العظام، وتجويف الأسنان وحصى البول والكلى وارتفاع ضغط الدم.

وتم ربط الأسبارتام (مادة التحلية الصناعية الأكثر شيوعا) بسرطان الدم والأورام اللمفاوية.

ويؤثر السكرالوز سلبًا على بكتيريا الأمعاء التي تعد ضرورية لعملية الهضم والجهاز المناعي، كما وجد أنها تسبب الأورام الخبيثة وسرطان الدم كذلك، كما أن التحلية الاصطناعية تعد سببًا رئيسيًا للصداع.

ووجدت دراسة شملت حوالي 60.000 شخص أن شرب عبوتين من المشروبات الغازية في اليوم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لا تساعدك "الصودا الدايت" على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه - فالعكس صحيح، لأن الاستهلاك المنتظم يسبب السمنة.

وتعزز المواد الكيميائية الموجودة في "صودا الدايت" زيادة استجابة الأنسولين ، مما يؤثر على مستويات السكر في الدم ويعزز الالتهاب الداخلي (سبب الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان).

بدائل صحية

هناك الكثير من المشروبات المفيدة اللذيذة التي يمكنك الاستمتاع بها والمحليات الصحية التي يمكنك استخدامها، إدمان السكر حقيقي للغاية ومن الأفضل حقًا تركه، العسل، دبس السكر، عرق السوس، ونخيل جوز الهند كلها خيارات أفضل بكثير لإرضاء جسمك.

يمكنك تجربة الشاي الساخن أو المثلج (الأسود والأخضر والأعشاب) كما يمكن شرب القهوة (باعتدال)،ويعد الماء أفضل مشروب مفيد للصحة.

معظمنا لا يشرب ما يكفي من الماء ؛ إذا وجدت النكهة غير متوفرة، فيمكنك وضع الفواكه بداخلها، وبالإضافية أن كل هذه سوف تساعدك على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه إذا كان هذا هو الاعتبار.