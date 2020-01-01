 وزير الثقافة السوداني يُشكل لجنة لدراسة أوضاع السينما - بوابة الشروق
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وزير الثقافة السوداني يُشكل لجنة لدراسة أوضاع السينما

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 2:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 2:45 م
شكل وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، لجنة لدراسة وضع السينما، من أجل تطوير صناعتها وإيجاد حلول لمعوقات الإنتاج.

وكلف صالح اللجنة بدراسة أوضاع السنيما في السودان، واقتراح سبل تطويرها، من خلال وضع مقترح للهياكل المؤسسية والإدارية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون السينما، على أن تشمل الدراسة وضع دور العرض السينمائية، وسبل تطوير قدرات التمويل والإنتاج، وأن تقترح الإطار الذي يوضح العلاقة بين وزارة الثقافة والإعلام، والجماعات والمؤسسات التي تعمل في القطاع السينمائي.

وحدد قرار تشميل اللجنة، فترة 3 أشهر لوضع الدراسة والتوصيات كحد أقصى.

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