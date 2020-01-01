اختيار سفير مصر في بلجراد «شخصية العام» من قبل بلدية فرنشكا بانيا جنوب وسط صربيا

حاز سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" على لقب "شخصية العام"، مناصفة مع "جوران تريفان" وزير حماية البيئة الصربي، في الجائزة التى تنظمها للسنة السادسة بلدية "فرنشكا بانيا"، جنوب وسط صربيا، وذلك خلال حفل تجاوز حضوره 300 مشارك، بما في ذلك ممثلين عن الوزارات في حكومة صربيا والحكومات المحلية والدوائر الاقتصادية والثقافية والرياضية.

وذكر الفيلم التقديمى عن السيرة الذاتية لسفير مصر فى بلجراد أن الجائزة مقدمة تقديراً على الأنشطة الدبلوماسية المبتكرة لتعزيز التعاون فى الميادين الثقافية والاقتصادية بين البلدين. وأبرز عمدة مدينة "فرنشكا بانيا" أن الجائزة تقدم لأول مرة لشخصية أجنبية، حيث حصل عليها العام الماضى عمدة مدينة "لسكوفاتس".

ومن جانبه، ثمن السفير الجويلى المبادرة بتخصيص الجائزة، مستعرضاً أبرز ما تناولته الدبلوماسية الثنائية بين مصر وصربيا خلال عام ٢٠١٩، حيث تميزت بشمولها بعض الأنشطة الهامة مثل مشاركة مصر كضيف شرف في كل من معرض بلجراد الدولي للكتاب، والمهرجان السنوي لأفلام الآثار والمهرجان الأفريقي السنوي والمعرض السنوي لفن الخط، فضلاً عن تنظيم المؤتمر الأول للتعاون الاقتصادي الأفريقي البلقاني والمائدة المستديرة حول الاستثمار في أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق إعلان أسوان نوفى ساد بصفة المدينتين عاصمتي الشباب الأفريقية والأوروبية على التوالي.