شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على أول مظاهرة في 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد







أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وكرات الفلفل على المحتجين خلال مسيرة مؤيدة للديمقراطية في الحي التجاري المركزي بهونج كونج.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين ألقوا القمامة وقنابل المولوتوف على رجال الشرطة، وحطم "مثيرو شغب يرتدون ملابس سوداء" نافذة أحد البنوك.

وأفاد أحد المتظاهرين، والذي نشر مقطع فيديو مباشرة من موقع الحادث على تويتر، بأن الاشتباكات وقعت بعد أن ألقى رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية القبض على مجموعة صغيرة من المحتجين بسبب ما وصفوه بأنه تخريب.

وأعلنت الشرطة أنه سوف يتم إغلاق جميع الحدائق والمراكز الرياضية في المنطقة الوسطى لضمان سلامة مستخدمي المكان والموظفين.