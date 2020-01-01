محمود متولي يعود لتشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

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يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، على استاد السلام، في إطار الأسبوع الحادي عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعود محمود متولي للتشكيل الأساسي للأهلي بعد غياب دام لأكثر من 3 شهور بجانب رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب سعد سمير للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

وقد يبدأ محمد مجدي "قفشة" كأساسي على حساب النيجيري جونيور أجايي، مع استمرار وليد أزارو في مركز المهاجم الصريح.

ومن المتوقع ان يبدأ الأهلي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.

يدخل الأهلي مواجهة المقاصة على صدارة جدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، جمعها على مدى ثماني جولات، محققًا العلامة الكاملة.

بينما يحتل المقاصة المركز الـ15 في جدول المسابقة برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وتعرض إلى خمس هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا.