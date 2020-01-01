الأردن وإسرائيل تؤكدان بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي للأردن

أكدت الأردن وإسرائيل بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي بالبحر المتوسط إلى الأردن اليوم الأربعاء.



وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنرجي.



وأضافت، على حسابها على موقع فيسبوك، أن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين الجانبين.



من جانبه، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "ليفياثان" للأردن.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني عنه القول :"بهذا تصبح إسرائيل مُصدرة للطاقة للمرة الأولى في تاريخها"، وذلك رغم أن إسرائيل صدرت غازا للأردن على مدار العامين الماضيين من حقل تمار بموجب اتفاق تم التوقيع عليه عام 2014، وذلك وفقا للصحيفة.



وقال: "إسرائيل أصبحت مُصدرة للغاز إلى الأردن... وستصبح كذلك لمصر خلال سبعة إلى عشرة أيام".



وبدأ في إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان"، وذلك بعد مرور عقد على اكتشافه.



وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.



وتأمل إسرائيل في أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط.



ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر، وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليارات متر مكعب.