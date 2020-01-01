الهند تبيع سندات قابلة للتداول بقيمة 123 مليار روبية

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أعلنت الهند اليوم الأربعاء بيع سندات قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية بقيمة إجمالية 123 مليار روبية (7ر1 مليار دولار) على شريحتين. ويبلغ مدى الشريحة الأولى 3 سنوات بقيمة 69 مليار روبية، ويبلغ مدى الشريحة الثانية 10 سنوات وقيمتها 54 مليار روبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الهند حافظت على تحقيق تغطية تفوق قيمة الطرح لأوراقها المالية.

ومن المنتظر تسجيل هذه السندات في بورصة الأوراق المالية الهندية غدا الخميس.

وذكرت بلومبرج أن الحكومة تستهدف استغلال حصيلة هذه السندات لجذب المزيد من المستثمرين وتمويل الشركات التابعة للدولة.