أجرى الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى برودكشن المالكة لإذاعة "إنرجي"، مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع المذيعين باسم كميل، وزهرة رامي، خلال احتفالهم بالعام الجديد، أمس الثلاثاء، في سهرة خاصة.

وتحدث مصطفى في البداية عن تعيين أسامة هيكل، وزيرا للإعلام، قائلا:"أتمنى التوفيق لوزير الإعلام أسامة هيكل، مهمته صعبة ولكن أثق في قدراته في أن يعيد مصر للصدارة، وأن يعيد لها قوتها الناعمة مجدداً "، مضيفا: "هيكل من أوائل الناس اللذين ساعدوا اينرجي في الوجود والانطلاق، واقول له على الهواء مباشرة مهمتك صعبة واتمنى التوفيق لك"، مضيفا:" أتمنى في العام الجديد ان ربنا يحمي مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تكون سنة خير علينا وعلى مصر".

ووجه مصطفى، على الهواء مباشرة الشكر لكل القائمين والعاملين في إينرجي، بدءً من عايدة سعودي، مدير عام المحطة، وكل المذيعين والعاملين خلف الكاميرات على ما بذلوه خلال السنوات الماضية، قائلا:" عايدة سعودي عاملة دور عظيم جدا لازم تشكر عليه، بشكر كل العاملين َالمذيعين".

وعن انضمام زهرة رامي للمحطة في العام الجديد، قال: "زهرة كانت من المفروض ان تكون من المؤسسين لإينرجي منذ ثلاث سنوات، ولكن فضلنا وراها لحد ما أصبحت واحدة من أسرة إينرجي، وبقولها على الهواء إينرجي هو بيتك ومطرحك"، مضيفا موجها حديثه لزهرة رامي: "أبارك لينا وجودك معنا، أنا بشوف أنك شبهنا وشبه إينرجي".

من جانبها، وجهت زهرة رامي الشكر لرجل الأعمال وليد مصطفى، وقالت:" سعيدة وفخورة بنجاح اينرجي، وانه في ثلاث سنوات حقق الراديو نجاح كبير، يارب اكون عند حسن ظن حضرتك وثقتك".

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة سكاى برودكشن للإنتاج الفنى، عن مفاجآت إينرجي في العام الجديد وقال منها انضمام السيناريست تامر حبيب لتقديم برنامج "ليل داخلي"، قائلا:" حبيب إضافة لطيفة ومهمة لينا ولاينرجي وهو شخص غني وثري في مجاله".

وأكمل حديثه قائلا : "هناك العديد من المفاجآت والحفلات والأيفنتات المميزة والتي سيتم العمل عليها بشكل كبير خلال العام ٢٠٢٠ وسيتم الإعلان عنها قريبا".