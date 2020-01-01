حسن حمدي: حققت 27 لقبا خلال فترة رئاستي للأهلي

كشف حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن بداية مشواره مع النادي الأهلي والذي بدأ منذ سن صغيرة، وحتى وصل لرئاسة النادي وتحقيق 27 لقبًا للقلعة الحمراء.

وقال حسن حمدي في تصريحات تلفزيونية خلال حواره بقناة «صدى البلد»: «حققت 27 بطولة خلال فترة تواجدي في رئاسة النادي الأهلي بواقع 10 بطولات إفريقية و17 بطولة محلية».

وأضاف رئيس الأهلي الأسبق: «بدأت علاقتي مع النادي الأهلي في سن الـ11، عندما كان شقيقي من ناشئي الأهلي، وكان يصحبني معه، وأعجب بي رئيس قطاع الناشئين وقتها، مصطفى حسين، والذي وجه بضمي للنادي».

وتابع: «كان هناك مدرب عالمي يوغسلافي في ذلك الوقت للفريق الأول والناشئين بالأهلي، تعلمت منه الرياضة وكل شيء في كرة القدم وأساسيات اللعب».

واتم: «مهما بلغت مهارة أي لاعب فلا بد من تدعيمها بالتدرب والتمرن والقواعد الخاصة باللعبة».