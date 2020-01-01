 حسن حمدي: حققت 27 لقبا خلال فترة رئاستي للأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يناير 2020 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

حسن حمدي: حققت 27 لقبا خلال فترة رئاستي للأهلي

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 10:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 10:21 م

كشف حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن بداية مشواره مع النادي الأهلي والذي بدأ منذ سن صغيرة، وحتى وصل لرئاسة النادي وتحقيق 27 لقبًا للقلعة الحمراء.

وقال حسن حمدي في تصريحات تلفزيونية خلال حواره  بقناة «صدى البلد»: «حققت 27 بطولة خلال فترة تواجدي في رئاسة النادي الأهلي بواقع 10 بطولات إفريقية و17 بطولة محلية».

وأضاف رئيس الأهلي الأسبق: «بدأت علاقتي مع النادي الأهلي في سن الـ11، عندما كان شقيقي من ناشئي الأهلي، وكان يصحبني معه، وأعجب بي رئيس قطاع الناشئين وقتها، مصطفى حسين، والذي وجه بضمي للنادي».

وتابع: «كان هناك مدرب عالمي يوغسلافي في ذلك الوقت للفريق الأول والناشئين بالأهلي، تعلمت منه الرياضة وكل شيء في كرة القدم وأساسيات اللعب».

واتم: «مهما بلغت مهارة أي لاعب فلا بد من تدعيمها بالتدرب والتمرن والقواعد الخاصة باللعبة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك