يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، غدا الخميس، إلى أثينا ليوقع مع زعيمي اليونان وقبرص اتفاقا لمد خط أنابيب بحري يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلية (مكان).

وذكرت الهيئة أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خط انابيب "ايست ميد" سوف ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025.

ويبلغ طول خط الانابيب 2100 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز تكلفته 5ر6 مليار دولار.

ويحظى المشروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي قوي، بالإضافة لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد.