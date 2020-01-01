باكستان تعدل قواعد سوق المال لجذب طروحات جديدة

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أعلنت هيئة سوق المال الباكستانية اليوم الأربعاء، تعديل قواعد الطرح العام الأولي لتسهيل عمليات الطرح وتسجيل الأسهم وخفض تكلفتها وزيادة فاعليتها.

وبحسب القواعد الجديدة، فإنه يمكن للشركات التي تمتلك سجلات مالية لأنشطتها لأقل من ثلاث سنوات، والتي لم تحقق أرباحا خلال آخر عامين بتسجيل أسهمها في البورصة الباكستانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القواعد الجديدة خفضت فترة المراجعة المحاسبية المطلوبة من الشركة الراغبة في تسجيل أسهمها في البورصة من خمس سنوات إلى عامين فقط.

يذكر أن البورصة الباكستانية موجودة في مدينة كراتشي وتضم 545 سهما بقيمة سوقية تقدر بنحو 6ر7 تريليون روبية باكستانية (54 مليار دولار) بحسب البيانات المتاحة حتى أبريل 2019.