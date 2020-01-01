مقتل 10 من قوات الأمن الأفغانية في هجومين منفصلين بإقليمي بلخ وتخار

لقى 8 على الأقل من أفراد الشرطة الأفغانية حتفهم فى هجوم لحركة طالبان استهدف نقطة تفتيش أمنية على الطريق السريع بإقليم بلخ شمال أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن فؤاد صالح المسئول بالشرطة قوله إن 14 جنديا كانوا يتواجدون في نقطة التفتيش وقت وقوع الهجوم، وقد نجا ستة منهم .. ولم يصدر بعد تعليق من طالبان على هذا الهجوم.

في واقعة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل جنديين من الجيش الوطني في هجوم لطالبان استهدف نقطة تفتيش تابعة للقوات المشتركة بإقليم تخار شمال شرقي البلاد..وقد أسفر الهجوم أيضا عن إصابة اثنين من قوات الأمن .. فيما أعلنت طالبان مسئوليتها عن الهجوم.