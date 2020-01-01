ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات أستراليا إلى 14 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى في أزمة حرائق الغابات في أستراليا إلى 14 شخصا، حيث عثر رجال الإطفاء، الذين يتقدمون نحو البلدات والطرق، التي دمرتها العاصفة النارية على جثث المزيد من القتلى.



وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن الجثث التي تم العثور عليها اليوم الأربعاء، رفعت حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي اندلعت في ديسمبر الماضي في ولاية "نيو ساوث ويلز" وحدها إلى 7، لكن من المتوقع أن ترتفع.



كما تعرض 176 منزلا على الأقل للتدمير بسبب الحرائق أمس الثلاثاء وسط طقس حار وعاصف.



وتقول خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن 4 أشخاص فُقدوا في منطقة الحرائق خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجري الشرطة تحقيقا الآن.



وكان أكثر من 1400 منزل قد دُمروا في مختلف أنحاء القارة، طبقا لخدمة الطوارئ في الولاية ويمكن أن يرتفع هذا العدد.



وقال وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في أستراليا، دارين تشيستر وهو أيضا عضو برلمان محلي لقناة "إيه.بي.سي" الأسترالية إن مروحيات عسكرية ستقوم بإجلاء الأشخاص على الشواطئ والمحاصرين في مناطق معزولة.



وكانت أزمة الحرائق التي تجتاح استراليا منذ أشهر قد وصلت إلى ذورتها في بلدة مالاكوتا الساحلية في ولاية فيكتوريا، على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق ملبورن.



وتقطعت السبل بأكثر من أربعة آلاف شخص على الشواطئ، مع حلول الظلام عشية العام الجديد. والبلدة التي تشتعل فيها الحرائق تحولت فيها السماء إلى اللون الأحمر، خلال اليوم.