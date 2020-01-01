 إسبر يعلن نشر 750 جنديا أمريكيا بعد أحداث السفارة الأمريكية في العراق - بوابة الشروق
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إسبر يعلن نشر 750 جنديا أمريكيا بعد أحداث السفارة الأمريكية في العراق

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 2:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 3:06 ص

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صباح اليوم الأربعاء عن نشر 750 جنديا أمريكيا بشكل فوري بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في العراق.

وقال إسبر في بيان: "بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب، سمحت بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية رداً على الأحداث الأخيرة في العراق".

وأضاف: "سيتم نشر حوالي 750 في المنطقة فورًا، وسيتم إعداد قوات إضافية للنشر على مدار الأيام القليلة القادمة".

وأوضح أن هذا النشر يعد "إجراء مناسبا وقائيا تم اتخاذه استجابة لمستويات التهديد المتزايدة ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة، كما شهدنا في بغداد اليوم (الثلاثاء). ستحمي الولايات المتحدة شعبنا ومصالحنا أينما وجدت في جميع أنحاء العالم".

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