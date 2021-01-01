نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات، اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيه.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت في بعض الشركات على النحو التالي:

أسمنت النصر 760 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 745 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 763 جنيهًا.

أسمنت سيناء 745 جنيها.

أسمنت السويس 788 جنيهًا.

أسمنت حلوان 790 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا.