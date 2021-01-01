الهند تعقد اجتماعا بشأن إقرار لقاح مضاد لكورونا

عقدت لجنة من الخبراء في الهند اجتماعا، اليوم الجمعة، لدراسة طلبات لإقرار الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19 بينها اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.

وبالإضافة إلى لقاح أسترازينيكا، تسعى شركة بهارات بيوتك جاهدة للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح "كوفاكسين" الذي تقوم بإنتاجه.

وطلبت فايزر الأمريكية وشريكتها الألماني بيونتيك المزيد من الوقت لتقديم البيانات بشأن لقاحهما، بحسب تقارير وسائل الإعلام.

بمجرد قيام لجنة الخبراء التي عينتها الحكومة بإجازة اللقاحات فسوف تحال الطلبات إلىومانيالمراقب العام للعقاقير في جي سوماني للموافقة عليه.

وتعتزم الحكومة الهندية بدء حملة التطعيم، التي من المتوقع أن تكون الأكبر، في يناير الجاري.

وتخطط الهند وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إصابات كورونا، لتطعيم 300 مليون شخص في المرحلة الأولى بحلول أغسطس ولقاح أوكسفورد التي يمكنها تحمل ثمنه هو أملها الأكبر.

وفيما يتعلق بإصابات كورونا الجديدة فمازالت الحصيلة اليومية دون حاجز الـ30 ألفا لليوم التاسع عشر على التوالي لتصل إجمالي الحصيلة إلى 10 ملايين و286 و709 حالات. ووصل عدد المتعافين الجدد 9883، بحسب بيانات وزارة الصحة الاتحادية التي جرى تحديثها اليوم الجمعة.

وجرى تسجيل 20 ألفا و35 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 148 ألفا و994 وفاة بتسجيل 256 وفاة جديدة، بحسب البيانات التي نقلها موقع "برس تراست أوف إنديا".

ووصل عدد الأشخاص الذين تعافوا في المجمل من مرض كوفيد-19 إلى 9 ملايين و883 و461 ليرتفع معدل التعافي الوطني إلى 08ر96% بينما يبلغ معدل الوفيات المرتبطة بهذا المرض 45ر1%.