زعيم كوريا الشمالية يتجاوز خطاب رأس السنة ويهنئ شعبه في رسالة خطية

هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون شعبه بالعام الجديد في رسالة مكتوبة بخط اليد، متجاوزا خطابه المميز الذي كان يلقيه في اليوم الأول من العام.

ويأتي ذلك قبل المؤتمر الحزبي النادر الذي يعتزم عقده في الأيام المقبلة.

وكان كيم يلقي خطابا متلفزا في الأول من يناير في كل عام تقريبا، لعرض خططه وتوجهات سياساته السنوية.

وكان يتم متابعة الخطاب عن كثب، بحثا عن المؤشرات التي قد تكشف عن توجهات الدولة المنعزلة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها كيم مثل هذه الرسالة منذ توليه لمنصبه بعد وفاة والده الزعيم الراحل كيم جونج-إيل في أواخر عام 2011. كما انها المرة الأولى التي يرسل فيها زعيم كوري شمالي بهذه الطريقة تحياته إلى شعبه برأس السنة منذ عام 1995.

وقال كيم /36 عاما/ في الرسالة: " سوف أعمل بجد في العام الجديد.. لإحلال حقبة جديدة في وقت مبكر، تتحقق فيه مُثل ورغبات شعبنا".

وتمت متابعة فعاليات موسم الأعياد عن كثب بحثا عن مفاتيح بشأن الكيفية التي يعتزم بها كيم تعزيز اقتصاد بلاده الأخذ في الانكماش والتعامل مع الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتحب جو بادين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وربما يدخر الزعيم الكوري الشمالي ذخيرته الخطابية لمؤتمر حزب العمال المقبل وهي أول فعالية من نوعها خلال خمس سنوات وأحد أهم التجمعات السياسية التي يعقدها كيم.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بكوريا الشمالية بواقع 5ر8 % تقريبا في 2020، بحسب توقعات من جانب مؤسسة "فيتش سولوشانز" وهي نسبة أقل من تلك عندما تولى كيم السلطة في 2011 وتعهد حينها بتحسين مستويات معيشة الشعب.

كما أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن كيم أشاد بقصر كومسوسان للشمس، حيث ترقد جثة والده كيم جونج-إيل وجده مؤسس الدولة كيم إيل-سونج، بمناسبة رأس السنة الجديدة.