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هبطت البورصة المصرية فى الربع الأخير من العام الماضي ٢٠٢٠، وفقد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 1.3%، ووصل إلى مستوى ١٠٨٤٥ نقطة.

وكانت قطاعات الورق ومواد تعبئة وتغليف، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات، والموارد الأساسية على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا في المراتب الثلاث الأولى على التوالي بنسب ٤٣٪ و٣٢٪ و١٢٪.

وتلتهم الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٠٪ ثم الخدمات التعليمية بنسبة ٩٪. والمقاولات والانشاءات بنسبة ٨،٨٪.

بينما ارتفع مؤشر إي جي إكس ٧٠ EWI بنسبة ٧٪ ووصل إلى مستوى ٢١٤٥ نقطة.

وصعد إي جي إكس ٣٠ Capped بنسبة ٣،٨٪ وأغلق عند ١٣٢٤٦ نقطة.

وارتفع المؤشر إي جي إكس ١٠٠ EWI بنسبة ٧٪ مغلقا الفترة عند ٣٠٩٨ نقطة.