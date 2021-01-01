المكسيك تصادر الفنتانيل الأفيوني في 2020 أكثر بـ486% مقارنة بالعام السابق

صادرت قوات الأمن المكسيكية في عام 2020، كمية من مادة تعرف باسم "الفنتانيل الأفيوني" أكثر بحوالي 500% مقارنة بالعام الماضي، طبقا لما ذكره وزير الدفاع، لويس ساندوفال أمس الخميس، بالتوقيت المحلي.

وفي مؤتمر صحفي، قال ساندوفال، إنه تمت مصادرة حوالي 3ر1 طن من مادة الأفيون المسكنة القوية في الأشهر الـ12 الماضية، بزيادة 486% عن عام 2019 .

وأضاف الوزير أنه كان هناك زيادة في الطلب على المخدرات، التي تسبب الإدمان بشكل كبير ويسهل تهريبها.

غير أن كمية المادة التي تمت مصادرتها لا تزال أقل بشكل كبير من 3 أنواع من المخدرات الأخرى.

وصادرت قوات الأمن المكسيكية 244 طنا من مادة الماريجوانا، خلال الأشهر الـ12 الماضية، بزيادة 8% عن عام 2019، وحوالي 35 طنا من مادة الميثامفيتامين البلورية، بزيادة 8 % وأقل من 28 طنا بقليل من الكوكايين، بزيادة 45%.