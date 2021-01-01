 موريتانيا: تفجيرات مطار عدن «عمل جبان يستهدف أمن واستقرار اليمن» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا: تفجيرات مطار عدن «عمل جبان يستهدف أمن واستقرار اليمن»

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 2:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 2:31 ص

أدانت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها اليوم الخميس، التفجيرات التي استهدفت مطار عدن أمس الأربعاء ، وقالت إنه "هجوم إرهابي وعمل جبان يستهدف أمن واستقرار اليمن الشقيق".

وأكدت موريتانيا أن "هذا العمل الجبان يستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني ويقوض مساعي المجتمع الدولي"

وذكر البيان بموقف موريتانيا الثابت والداعم لحكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة في مساعيها الحثيثة لاستعادة هذا البلد الشقيق لأمنه واستقراره.

وكان الهجوم قد وقع لدى وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.

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