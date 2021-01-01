مسؤولو الصحة في لوس أنجلوس يعلنون وفاة جديدة بسبب كورونا «كل 10 دقائق»

منذ منتصف الليل، كانت إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس تغرد على فترات منتظمة لإيصال رسالة إلى المنزل مُفادها أن شخصًا ما يموت بسبب كوفيد - 19 كل 10 دقائق في المقاطعة.



حتى الآن، أرسل حساب الصحة العامة في لوس أنجلوس 53 تغريدة عبر تويتر، مع وصف موجز لمن توفى، يليها نداء للبقاء في المنزل الليلة، وارتداء غطاء للوجه في الخارج، والعمل على إبطاء الانتشار.



"أم"



"الصديق الذي أصلح سيرتك الذاتية دائمًا"

"الحلاق الذي حدد الخطوط بشكل صحيح"

هؤلاء هم بعض الأشخاص الذين وصفهم مسؤولو الصحة، حيث تجد مقاطعة لوس أنجلوس نفسها بؤرة عالمية لحالات الوباء المركزة.

ويشار إلى أن متوسط ​​عدد الحالات اليومية اليوم أعلى بعشر مرات مما كان عليه قبل شهرين فقط.

ويوم الخميس، تجاوزت مقاطعة لوس أنجلوس المعلم القاتم المتمثل في 10 آلاف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد - 19. وشهدت المقاطعة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص، أكثر من ثلاثة أرباع مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.