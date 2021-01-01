 الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب - بوابة الشروق
الجمعة 1 يناير 2021 9:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
عدن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:24 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 9:24 م
نجحت قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة رجال المقاومة الشعبية، اليوم (الجمعة)، في تحرير مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب.

وقال قائد القطاع الغربي بالجيش اليمني في جبهة جبل مراد العقيد أحمد مجيديع- في تصريح لموقع (سبتمبر نت): إن أبطال الجيش ورجال المقاومة تمكنوا من استعادة مواقع استراتيجية في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد بمحافظة مأرب.

وأضاف مجيديع أن المعركة البطولية التي خاضها الجيش أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة المليشيا المدعومة من إيران.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك