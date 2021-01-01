إلغاء ضريبة الفوط الصحية في بريطانيا

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ألغت بريطانيا ضريبة على الفوط الصحية النسائية، في تغيير أشادت به الحكومة وجاء نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الضريبة، المعروفة باسم "ضريبة الفوط الصحية "، زيادة بنسبة 5 % على أسعار الفوط الصحية حيث تم تصنيفها على أنها "سلع فاخرة".

وتم تطبيق الضريبة بموجب قانون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن بما أن بريطانيا تركت التكتل، لم تعد الضريبة سارية.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة البريطانية، سيوفر إلغاء الضريبة على النساء حوالي 40 جنيها إسترليني (54 دولار أمريكي) على مدار حياتهن.

وأبلغ وزير الخزانة ريشي سوناك أعضاء مجلس العموم في مارس أن الضريبة سيتم إلغاؤها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال سوناك اليوم الجمعة بعد دخول إلغاء الضريبة حيز التنفيذ: "أنا فخور بأننا نفي اليوم بوعدنا بإلغاء ضريبة الفوط الصحية. إن المنتجات الصحية ضرورية، لذا فمن الصحيح أننا لا نفرض ضريبة القيمة المضافة عليها".