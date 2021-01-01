 النرويج ترفع حظرا مفروضا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارا من الغد - بوابة الشروق
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النرويج ترفع حظرا مفروضا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارا من الغد

شركة الطيران النرويجية - ارشيفية
شركة الطيران النرويجية - ارشيفية
أوسلو - د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 5:17 م
ذكرت وزارة الصحة وخدمات الرعاية النرويجية في بيان عبر الموقع الإلكتروني للحكومة، أن البلاد سوف ترفع حظرا مفروضا على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا في الثاني من يناير الجاري.

وسوف تستمر القواعد الخاصة بشأن الحجر الصحي وخضوع الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة للفحص ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوقفت النرويج الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة في 21 ديسمبر، وطبقت من حينها قواعد أكثر صرامة على كل الوافدين للحد من انتشار النوع المتحور الجديد من فيروس كورونا.

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