تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

سجلت ماليزيا 2068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى ظهر اليوم الجمعة، وهو تراجع طفيف عن رقم قياسي تم تسجيله أمس الخميس وهو 2525 حالة.



ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الجمعة عن المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله قوله إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة اليوم، مما يرفع حالات الوفاة إلى 474 شخصا.



وأضاف أن عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس وصل إلى 2230 اليوم، مقارنة بـ1481 أمس. وهذا يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 91 ألفا و.171



وتابع أنه تم تسجيل 23 ألفا و433 حالة نشطة في مختلف أنحاء البلاد من إجمالي 115 ألفا و78 حالة، تم تسجيلها في البلاد حتى الآن.