عمر كمال يكشف عن بدايته قبل دخول عالم الفن: اشتغلت دليفري وعامل نظافة

كشف المطرب عمر كمال، عن بدايته قبل دخول عالم الفن وعن الأعمال التي امتهن بها.

وقال، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، في سهرة خاصة احتفالا برأس السنة الميلادية 2021، مساء الخميس، أن بدايته كانت في السويس منذ 14 عامًا، ذاكرًا أنه امتهن العديد من الأعمال حتى جاء إلى القاهرة منذ 5 سنوات.

وأضاف كمال، أنه عمل كعامل بنزينة، وعامل نظافة، وسائق دليفري، وعامل أمن، موضحًا أنه كان يجتهد منذ صغره وعمل في مجال شرائط الكاسيت.

وأشار إلى أنه كان يبيع شرائط القرآن، والخطب الدينية لمشاهير الشيوخ في محافظات مصر، وكان ذلك في مولد سيدي البدوي، منوهًا بأن والده كان إمام مسجد.

وأوضح أن أول شريط غنائي له تكلف 8 آلاف جنيه، معقبًا: «كان حينها رقم كبير، وفشل ذلك الألبوم، وورثت من والدتي 50 ألف جنيه، واقترحت علي أن اشتري تاكسي، حتى أعمل عليه، لكنه قال إنه سوف ينتج ألبوم ثاني وفشل أيضا، ودخلت بعدها مرحلة السلف والدين».

وذكر أنه لم يكن يمتلك أموالًا حتى يشتري ملابس في بداية حياته الفنية، مضيفًا أنه كان يحصل على ملابس خلال غنائه في الأفراح من المتواجدين في الفرح، وكان يعرض عليه البعض منحه جاكت أو بدلة.