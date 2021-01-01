محافظ كفرالشيخ يعلن جاهزية مرافق المحافظة لموسم النوات الممطرة الشديدة خلال الفتره القادمة

أعلن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن استعداد وجاهزية مرافق المحافظة لموسم النوات الممطرة الشديدة خلال الفتره القادمة.



وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة، في بيان، أن الشركة جاهزة لمواجهة هطول الأمطار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأعمال التي قامت بها الشركة خلال الأيام الماضية استعدادا لمواجهة هطول الأمطار تضمنت الانتهاء من أعمال صيانة انفجار بخط طرد ١٢ بوصة بلاستيك بمحطة مياه المنشة الشرقية التابعة لمدينة سيدي غازي، وتغطية مكان الحفر بالكامل بالرمال الصفراء، وتمت متابعة محطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، ورفع غطاء مطبق سقط داخله على طريق الإتحاد والسرايا بسيدي غازي، وتطهير المطبق وتركيب غطاء بالشنبر جديد.



وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات الرجيع بالمرحلة الثانية بمحطة معالجة سيدى غازى، وأعمال صيانة محابس غرفة الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، وغسيل شبكات غرب مدينة كفرالشيخ، وتطهير مطابق الصرف الصحي ورفع جسات محطة المعالجة بسخا، وتسليك عمارة 8 التابعة لمجلس مدينة كفر الشيخ بحي سخا أمام كلية الهندسة سابقًا، وحل مشكلة صرف صحي القنطرة بشارع السلام.



وتابع البيان أنه تم متابعة التطهير اليومى لشبكات المدينة والريف، بجانب أعمال إصلاح إنهيار خط الصرف بقرية المثلث أمام مسجد بمركز الرياض، واصلاح كسر بخط مياه ابشان بجوار الخزان، وتطهير شبكة الصرف الصحي شارع مصنع الكراسى، وتطهير شبكة الصرف الصحي بمركز بيلا، واصلاح خط مياه الـ 6 بوصة الخاص بقرية الورق، والانتهاء من صيانة خطوط المياه الرئيسية والفرعية بمدينة دسوق، والتطهير والتسليك بمنطقة دسوق.