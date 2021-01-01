سر غياب ساسي عن قائمة الزمالك في مواجهة إنبي

كشف الدكتور محمد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي.

وقال محمد أسامة إن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لاستبعاده من مواجهة إنبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي غدًا السبت بملعب بتروسبورت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز في آخر الجولة الماضية على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.