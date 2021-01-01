سر غياب ساسي عن قائمة الزمالك في مواجهة إنبي

كشف الدكتور محمد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي.
وقال محمد أسامة إن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لاستبعاده من مواجهة إنبي.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي غدًا السبت بملعب بتروسبورت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك حقق الفوز في آخر الجولة الماضية على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.