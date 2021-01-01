مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون تعود لمواطنين فلسطينيين شمال الضفة

اقتلع عدد من المستوطنين ما يقارب 300 شجرة زيتون، اليوم الجمعة، في منطقة الطائرات غرب بلدة حارس، شمالي الضفة الغربية.



وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطني "رفافا" المقامة عنوة على أراضي بلدتي دير استيا وحارس شمال غرب سلفيت، اقتلعوا نحو 300 شجرة زيتون، تعود لمواطنين فلسطينيين.



بدوره، قال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إنه لا يجب السكوت على تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أبناء المحافظة وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية على الأرض للجم هذه الانتهاكات، من خلال المقاومة الشعبية، وتفعيل لجان الحراسة في التجمعات السكانية والأراضي.