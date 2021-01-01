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لاعب الأهلي يحتل المركز التاسع عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لألعاب القوى

علي البحيري
نشر في: الجمعة 1 يناير 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يناير 2021 - 10:56 م

تقدم محمد مجدي حمزة، لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي، إلى المركز التاسع في ترتيب أفضل 100 لاعب في عام 2020، في مسابقة «دفع الجلة» الصادر من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

واحتل اللاعب المركز التاسع في التصنيف، بعدما استطاع تحقيق رقم مميز، في مسابقة دفع الجلة خلال بطولة القاهرة الكبرى، حيث فاز بالمركز الأول وصعد إلى أوليمبياد طوكيو.

والمعروف أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يصدر تصنيفًا كل ثلاثة أشهر، طبقًا للأرقام الخاصة باللاعبين والفرق.

يذكر أن محمد مجدي حمزة تمكن من الفوز بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلة، بمسابقة 21.29 متر، ليتأهل إلى الأوليمبياد في إنجاز جديد للرياضة المصرية وللنادي الأهلي.


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